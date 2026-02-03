Habertürk
        Fethiye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 03.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:57
        Fethiye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İncirköy Mahallesi'ndeki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Ayşe O'nun cansız bedenine ulaşıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

