Fethiye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.



İncirköy Mahallesi'ndeki ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Ayşe O'nun cansız bedenine ulaşıldı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

