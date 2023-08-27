Fethiye'de belediyenin logosu ile başkanın isminin yer aldığı Türk bayrakları toplatıldı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA Valiliği, Fethiye ilçesinde elektrik direklerine asılan ve üzerinde belediye logosu ile belediye başkanının ismi bulunan Türk bayraklarını, Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle adli ve idari işlem başlatıp toplattı.

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle dün öğle saatlerinde ana caddedeki elektrik direklerindeki reklam panolarına üzerinde Fethiye Belediyesi logosu bulunan ve Alim Karaca Fethiye Belediye Başkanı yazılı Türk bayrakları asıldı. Bu durum, sosyal medyada tepki çekti. Muğla Valiliği ise akşam saatlerinde bayrakları toplatıp, adli ve idari işlem başlattı.

Muğla Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Fethiye ilçemizde ana caddeler üzerindeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına şanlı bayrağımızın üzerine Fethiye Belediye Başkanının adının ve Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

'BAYRAK ÜZERİNE BİR İSİM VE LOGO OLAMAZ'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, elektrik dağıtım şirketinin jest yapmak için bayrakları astığını ancak bayrakların bu şekilde olacağından habersiz olduğunu belirtti. Karaca, "Bizim ile alakası olmayan bir durum. Bayrak üzerine bir isim ve logo olamaz. Firma, bize sormadan jest yapmak istemiş. Yapılan doğru değildir, anında bayrakları kaldırdık. Bayrak, Cumhuriyet ve vatan bizim için çok önemlidir. Bayrak üzerinden asla bir reklam olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

'BELEDİYEDEN HABERSİZ BAYRAK ASILDI'

Fethiye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Süreçte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, Fethiye Belediyesi'nin hiçbir dahli olmamıştır. İlgili reklam şirketi ile herhangi bir görsel ve tasarımın paylaşılmadığının, jest amacıyla yapılan bayrak görselleri için, asılmadan önce tarafımızdan onay istenmemiştir. Ayrıca bu konuyla ilgili hiçbir anlaşma yapılıp, ücret ödenmediğinin, kurumumuzdan habersiz asılan bayrakların, gece yarısı saatlerinde fark edildiği andan itibaren de toplatıldığının bilgisini kamuoyuna sunarız" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-08-27 15:30:47