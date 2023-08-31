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        Evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı- kocaya gözaltı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:21
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        Evlerinde uyuşturucu yetiştiren karı- kocaya gözaltı
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        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, özel düzenekler ile uyuşturucu yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda Serkan A. (50) ile eşi Nil A. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli karıkoca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde oturan Serkan A. ile eşi Nil A.'nın yetiştirdikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 17 kök Hint keneviri, 4 gram kubar esrar, 19 gram Hint keneviri tohumu, 1 hassas terazi, 2 elektrik sistemine bağlı ışık ve ısıveren cihazlar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A. ve Nil A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-31 19:19:02

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