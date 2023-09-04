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        Bodrum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü muhtar öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:53
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        Bodrum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü muhtar öldü
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        Kaza, saat 12.30 sıralarında Farilya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gündoğan'dan Torba istikametine giden İsmail Hakkı T., kullandığı 54 BU 904 plakalı cip ile hatalı sollama yaptı. Cip, karşıdan gelen Erkan Kaba yönetimindeki 48 ALD 532 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaba, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başına darbe alan Kaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

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