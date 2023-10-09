Çağdaş Bodrum salladı yıkamadı
BasketbolSüper Ligi'nde tarihin ilk Bodrum temsilcisi olan Çağdaş Bodrum Spor, ilk iç saha maçında dev rakibi Anadolu Efes'i elinden kaçırdı. Euroleague'in en güçlü takımlarından Anadolu Efes önünde ilk 3 periyodu başa baş götüren Çağdaş Bodrum, son periyotta rakibinin yıldızlarının devreye girmesiyle salondan 87-75 mağlup ayrıldı. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Muğla'nın tüm ilçelerinden basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.
BasketbolSüper Ligi'nde tarihin ilk Bodrum temsilcisi olan Çağdaş Bodrum Spor, ilk iç saha maçında dev rakibi Anadolu Efes'i elinden kaçırdı. Euroleague'in en güçlü takımlarından Anadolu Efes önünde ilk 3 periyodu başa baş götüren Çağdaş Bodrum, son periyotta rakibinin yıldızlarının devreye girmesiyle salondan 87-75 mağlup ayrıldı. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Muğla'nın tüm ilçelerinden basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,