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        Çağdaş Bodrum ilk peşinde

        BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 3 maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Darüşşafaka önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:41
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        Çağdaş Bodrum ilk peşinde
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        BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 3 maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Darüşşafaka önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Darüşşafaka bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak play-off hattına yerleşti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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