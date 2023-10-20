Çağdaş Bodrum ilk peşinde
BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 3 maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Darüşşafaka önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Giriş: 20.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:41
BasketbolSüper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 3 maçı kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, yarın iç sahada Darüşşafaka önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Darüşşafaka bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak play-off hattına yerleşti.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,