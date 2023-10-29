Tedavisi tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu

MUĞLA'nınOrtaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

DEKAMER'de tedavisi tamamlanan 10 deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanına bırakılması için İztuzu Plajı'nda etkinlik düzenlendi. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, DEKAMER Müdürü Yakup Kaska ile görevliler katıldı. Vali Akbıyık, "Kaplumbağaları yaşatıyoruz ki denizlerimiz ve çevremiz yaşasın. 100'üncü yılda 10 kaplumbağayı denize bıraktık" dedi. Konuşmalarından ardından çeşitli nedenlerle yaralanarak merkezde tedavisi tamamlanan 'Lansinoh', 'Güzel İzmir', 'Derin Deniz', 'Günışığı', 'Negan', 'Nimet', 'Michel', 'Denizmir', 'Yonca' ve 'Armoni' isimleri verilen deniz kaplumbağaları denize bırakıldı.