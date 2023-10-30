5 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

MUĞLA'nınUlailçesinde 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü kazada gözaltına alınan VİP minibüs sürücüsü Altan Özkan (26), tutuklandı.

Kaza, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkisinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı 61 TS 631 plakalı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobil sürücüsü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz (58), torunu Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz'in (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Demirci (54) ise kurtarılamadı, VİP minibüsün sürücüsü Altan Özkan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin Hörü Bekmezci, Hatice Geriz, Gönül Akdeniz ve Alp Akdeniz'in cenazeleri, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde, Hacer Demirci'nin cenazesi de Muğla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan da 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.