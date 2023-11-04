Muğla'da orman yangını MUĞLA'nınYatağan ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nınYatağan ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yatağan'ın Bencik Mahallesi´nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.