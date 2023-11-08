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        Bodrum'da can yelekli erkek cesedi bulundu

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, adalara ve koylara dikilen Türk bayraklarını kontrol eden belediye ekipler, Karaada'da can yelekli erkek cesedi buldu. Göçmene ait olduğu tahmin edilen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:30
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        Bodrum'da can yelekli erkek cesedi bulundu
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, adalara ve koylara dikilen Türk bayraklarını kontrol eden belediye ekipler, Karaada'da can yelekli erkek cesedi buldu. Göçmene ait olduğu tahmin edilen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından, ilçe sınırları içerisindeki ada ve koylara Türk bayrakları dikildi. Ekipler, bugün bayrak kontrolü için gittikleri Karaada Küçük Poyraz Koyu yakınında, bir kişinin kayalıklar üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde can yeleği bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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