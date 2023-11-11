Bodrum´da 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 39 kaçak göçme yakalandı

MUĞLA´nınBodrumilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Kasım saat 07.50 ve 09.10´da Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 05.30´da Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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