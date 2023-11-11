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        Bodrum´da 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 39 kaçak göçme yakalandı

         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:20
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        Bodrum´da 77 kaçak göçmen kurtarıldı, 39 kaçak göçme yakalandı
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         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Kasım saat 07.50 ve 09.10´da Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 05.30´da Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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