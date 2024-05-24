Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, hareket halindeki jet ski ve lastik botu durdurarak aralarında çocukların da bulunduğu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları tarafından jet ski ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

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