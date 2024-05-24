Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1797 yolcu ve 738 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilini gezdi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı ve turistik alanları ziyaret etti.

        Yolcuların deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdikleri gözlendi.

        Bozcaada Limanı'ndan gelen "Marella Discovery", akşam saatlerinde demir alarak Heraklion Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklan...
        Muğla'da beraber yaşadığı kadını benzin döküp yakarak öldüren kişi tutuklan...
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutukland...
        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutukland...