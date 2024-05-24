Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi

Yolcuların deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdikleri gözlendi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilini gezdi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı ve turistik alanları ziyaret etti.

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