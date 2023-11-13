Fethiyespor evinde yıkıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle play-off yarışına ortak olan Fethiyespor'un 6 haftalık yenilmezlik serisi evinde bitti. Belediye Derincespor önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fethiye, rakibin ikinci yarıdaki beraberlik golüne engel olamazken, 90+5'inci dakikadaki penaltıyla yıkılıp sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Muğla temsilcisi grubunda 17 puanla 8'inci sırada kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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