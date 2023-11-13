Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor evinde yıkıldı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle play-off yarışına ortak olan Fethiyespor'un 6 haftalık yenilmezlik serisi evinde bitti. Belediye Derincespor önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fethiye, rakibin ikinci yarıdaki beraberlik golüne engel olamazken, 90+5'inci dakikadaki penaltıyla yıkılıp sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Muğla temsilcisi grubunda 17 puanla 8'inci sırada kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor evinde yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle play-off yarışına ortak olan Fethiyespor'un 6 haftalık yenilmezlik serisi evinde bitti. Belediye Derincespor önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fethiye, rakibin ikinci yarıdaki beraberlik golüne engel olamazken, 90+5'inci dakikadaki penaltıyla yıkılıp sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Muğla temsilcisi grubunda 17 puanla 8'inci sırada kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı; 2 saatte kurtarıldı
        Yürüyüşe çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı; 2 saatte kurtarıldı
        Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı, 29 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı, 29 kaçak göçmen kurtarıldı
        Rakibine sinirlenip güreşten çekilen Balaban seyirciyle tartıştı, basın men...
        Rakibine sinirlenip güreşten çekilen Balaban seyirciyle tartıştı, basın men...
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı
        Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Mustafa Batu kazandı
        Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'ni başpehlivan Mustafa Batu kazandı
        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2
        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2