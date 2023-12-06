Muğla'da, kayıp bipolar hastası aranıyor MUĞLA'da,dünden beri haber alınamayan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Selçuk Doğan (37) için arama çalışması başlatıldı.

MUĞLA'da,dünden beri haber alınamayan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Selçuk Doğan (37) için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Selçuk Doğan'dan, dün evinden çıktığından beri haber alınamıyor. Doğan'ın hayatından endişe eden yakınları, polise kayıp ihbarı yaptı. Polis ekipleri, Doğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ağabeyi Doğan Doğan, "Kardeşimi görenlerin güvenlik güçlerine teslim etmesini rica ediyorum. Aramadığımız yer kalmadı. Şu ana kadar bir sonuç alamadık. Kendisi bipolar hastası" dedi.