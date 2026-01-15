Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 2023 yılında mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2023 yılının son günlerinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2023 yılında mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişi aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2023 yılının son günlerinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

        Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Balan Dağı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi.

        Ekiplerle yakından ilgilenen Kaya, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyet içinde sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

        Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de Mirac Kandili coşkuyla idrak edildi
        Köyceğiz'de Mirac Kandili coşkuyla idrak edildi
        Tarlada aniden fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
        Tarlada aniden fenalaşan bir kişi hayatını kaybetti
        Köyceğiz'de kadınlara ve öğrencilere yönelik Miraç Kandili programı düzenle...
        Köyceğiz'de kadınlara ve öğrencilere yönelik Miraç Kandili programı düzenle...
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        "Demir Yumruk" Şükrü Altay, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: 1-2
        Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: 1-2