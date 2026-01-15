"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.





Bir süre önce eşi ve 3 çocuğuyla Almanya'nın Kempten kentinden Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşen Altay, ziyaretinde, Vali Akbıyık'ı 17 Ocak'ta Fethiye'de ringe çıkacağı müsabakaya davet etti.



Şükrü Altay, çalışmalarını sürdürdüğü ilçede düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında isim yapmış 5 boksörün de katılacağını belirtti.



Vali Akbıyık da 17 Ocak Cumartesi günü TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak ve Seydikemer Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahiplerini bulacağı turnuva hakkında Altay'dan bilgi aldı.



Akbıyık, Muğla ve Türkiye'yi temsil edecek sporculara başarılar diledi.







