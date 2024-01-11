Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında Ege denizinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında Ege denizinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 00.40'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. En yakın kara parçası olarak Datça'ya 27.63 kilometre uzaklıkta ve zeminden 14.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Muğla´nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler, bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor.