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        Muğla´da 15 bin kaçak makaron ele geçirildi

        MUĞLA´nın Yatağan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:40
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        Muğla´da 15 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        MUĞLA´nın Yatağan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 2 şüphelinin kaçak alkol ve kaçak tütün üretimi yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 2 şüphelinin adresine eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 7,1 litre kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılan damıtma sistemi, 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 17 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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