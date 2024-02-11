Fethiyespor - Menemen FK: 2-1
TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Play-Off´a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Fethiyespor´a 2-1 yenilerek avantaj kaybetti. Konuk Menemen FK, 33´üncü dakikada İsmail´in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0´lık skorla tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor, 52´nci dakikada Murat´ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Murat, 90´ıncı dakikada ağları bir kez daha havalandırıp Fethiyespor´a galibiyeti getirdi. Menemen FK, bu sonucun ardından 39 puanda kaldı ve Play-Off barajından çıktı. Fethiyespor ise 27 puana ulaşıp, alt sıralardan iyice uzaklaştı.
TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Play-Off´a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Fethiyespor´a 2-1 yenilerek avantaj kaybetti. Konuk Menemen FK, 33´üncü dakikada İsmail´in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0´lık skorla tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor, 52´nci dakikada Murat´ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Murat, 90´ıncı dakikada ağları bir kez daha havalandırıp Fethiyespor´a galibiyeti getirdi. Menemen FK, bu sonucun ardından 39 puanda kaldı ve Play-Off barajından çıktı. Fethiyespor ise 27 puana ulaşıp, alt sıralardan iyice uzaklaştı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,
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