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        Bodrum'daki festivalde hamsi kuyruğu; horon saatler sürdü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bu yıl 8´inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu. 3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı festivalde, binlerce kişi horon oynayıp, eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:30
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        Bodrum'daki festivalde hamsi kuyruğu; horon saatler sürdü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bu yıl 8´inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu. 3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı festivalde, binlerce kişi horon oynayıp, eğlendi.

        Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nce İskele Meydanı'nda bu yıl 8'inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. 6 Karadenizli sanatçının yer aldığı festivalde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı.

        Festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, siyasi parti temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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