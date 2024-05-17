Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliyede (2)
3KİŞİ TUTUKLANDIMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un (44) itirafıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası Şaban Ataş'ın (52), bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un (44) itirafıyla cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananların Şaban Ataş’ın boşandığı eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut’un sevgilisi olduğu iddia edilen Burhanettin Öztürk olduğu öğrenilirken, Emine Karabulut’un annesi Durkadın Karabulut ve diğer oğulları Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
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