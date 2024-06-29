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        Vücut geliştirme sporcusu, sokakta ölü bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar (34), sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:10
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        Vücut geliştirme sporcusu, sokakta ölü bulundu
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar (34), sokakta ölü bulundu. Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Vücut geliştirme sporcusu olan Bahar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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