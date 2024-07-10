Muğlaspor, Emre Akbulut'u aldı

Yeşil-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan stoper Yalçın Eycan Kaya ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geride kalan sezonda Bornova 1877 forması altında 28 maça çıkan Emre Akbulut, 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu Aydınspor 1923'te profesyonel olurken Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği, Efeler 09 SFK ve Bornova 1877 formalarını da giydi.

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