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        Muğlaspor, Emre Akbulut'u aldı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor dış transferde son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha Emre Akbulut'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:30
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        Muğlaspor, Emre Akbulut'u aldı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor dış transferde son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha Emre Akbulut'u kadrosuna kattı.

        Geride kalan sezonda Bornova 1877 forması altında 28 maça çıkan Emre Akbulut, 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu Aydınspor 1923'te profesyonel olurken Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği, Efeler 09 SFK ve Bornova 1877 formalarını da giydi.

        Yeşil-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan stoper Yalçın Eycan Kaya ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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        Galeri

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