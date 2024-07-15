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        Marmaris'te tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış; 2 gözaltı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tur teknesinde çıkan yangında 110 kişi tahliye edilirken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:55
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        Marmaris'te tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış; 2 gözaltı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tur teknesinde çıkan yangında 110 kişi tahliye edilirken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında yangının makine dairesinden çıktığı tespit edildi. Tekne sahibi ile kaptan, gözaltına alındı.

        Marmaris'te Keçi Adası'nda demirli 'Eagles' isimli 20 metre uzunluğundaki tur teknesinde, dün saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı yardıma gelen çevredeki botlar, tur tekneleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanan tekneden ve denizden 110 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 3'ü ağır olmak 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye başta Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale ederken, yangın 3 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Öte yandan yaralılardan 3'ü, Marmaris'teki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemede yangının makine dairesindeki yardımcı bir makineden çıktığı tespit edildi. İnceleme sonrası tekne sahibi Soner D. ile tekne kaptanı Emre K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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