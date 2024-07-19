Bodrum'da ana su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde göle döndü

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı. Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

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