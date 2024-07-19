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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde göle döndü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 01:55 Güncelleme: 19.07.2024 - 02:00
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        Bodrum'da ana su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde göle döndü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı. Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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