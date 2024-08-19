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        Düğün salonunda 13 kişinin yaralandığı şişe, sandalye ve bıçaklı kavga kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:40
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        Düğün salonunda 13 kişinin yaralandığı şişe, sandalye ve bıçaklı kavga kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile başka masada oturan grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine bıçak, şişe ve sandalyelerle saldırdı. Kavgada Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kayınvalidesi N.I., damat M.B. ile gelin B.U. ile M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ve H.C.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Polis, olayla ilgili Ö.Ç., M.R.Ç., Ç.Ç. ve yaşı küçük Y.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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