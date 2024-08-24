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        Bodrum Futbol Kulübü - Konyaspor: 3-1

        STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan DuranBODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:55
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        Bodrum Futbol Kulübü - Konyaspor: 3-1
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        STAT:Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran

        BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.77 Ege), Herelle, Ali, Cenk, Samet (Dk.83 Obekpa), Ribeiro, Üzeyir (Dk.77 Ege), Musah Mohammed, Dimitrov (Dk.83 Kenan), Gökdeniz (Dk.83 Celustka), Puşcaş (Dk.74 Celal)

        KONYASPOR: Slowik, Adil, Henrique, Aleksic (Dk.65 Ndao), Yusuf (Dk.65 Melih), Guilherme, Jevtovic, Boranijasevic, Damjanovic(Dk.46 Boateng), Oğulcan (Dk.79 Emrehan), Umut Nayir

        GOLLER: Dk. 28 Adil (kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 (P.) Kenan (Bodrum FK) , Dk. 45+4 Henrique (Konyaspos

        SARI KARTLAR: Samet, Kenan (Bodrum FK), Jevtovic, Slowik(Konyaspor)

        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 2 maçında puanla tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek siftah yaptı. Bodrum FK maçın 28'inci dakikasında Adil'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Puscas 40'ıncı dakikada Bodrum FK'nın ikinci golünü kaydederken, konuk Konyaspor 45 artı 4'üncü dakikada Pedrinho'nun frikik golüyle umutlandı. Karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde tamamlayan ev sahibi Bodrum FK, 88'inci dakikada penaltı kazandı ve deneyimli futbolcu Kenan topu filelerle buluşturdu. İlk galibiyetini elde eden Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ise üst üste 2'nci maçını da kaybetti, Konya ekibi 3 puanda kaldı.

        7’nci dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Puşcaş’ın vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

        28’inci dakikada Bodrum FK’da Ribeiro’nun kullandığı köşe vuruşunda Adil’in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        40’ıncı dakikada Musah Mohammed’in pasında topla buluşan Puşcaş’ın sert vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

        45+4’üncü dakikada Pedrinho Henrique’nin serbest vuruşunda kaleci Sousa gole engel olamadı: 2-1.

        Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi.

        85’inci dakikada Ege Bilsel rakibiyle girdiği pozisyonda ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR’a gitti ve penaltı kararı verdi.

        88’inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi yeşil-beyazlılar oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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