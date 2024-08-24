Bodrum Futbol Kulübü - Konyaspor: 3-1

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.77 Ege), Herelle, Ali, Cenk, Samet (Dk.83 Obekpa), Ribeiro, Üzeyir (Dk.77 Ege), Musah Mohammed, Dimitrov (Dk.83 Kenan), Gökdeniz (Dk.83 Celustka), Puşcaş (Dk.74 Celal)

KONYASPOR: Slowik, Adil, Henrique, Aleksic (Dk.65 Ndao), Yusuf (Dk.65 Melih), Guilherme, Jevtovic, Boranijasevic, Damjanovic(Dk.46 Boateng), Oğulcan (Dk.79 Emrehan), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 28 Adil (kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 (P.) Kenan (Bodrum FK) , Dk. 45+4 Henrique (Konyaspos

SARI KARTLAR: Samet, Kenan (Bodrum FK), Jevtovic, Slowik(Konyaspor)

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 2 maçında puanla tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek siftah yaptı. Bodrum FK maçın 28'inci dakikasında Adil'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Puscas 40'ıncı dakikada Bodrum FK'nın ikinci golünü kaydederken, konuk Konyaspor 45 artı 4'üncü dakikada Pedrinho'nun frikik golüyle umutlandı. Karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde tamamlayan ev sahibi Bodrum FK, 88'inci dakikada penaltı kazandı ve deneyimli futbolcu Kenan topu filelerle buluşturdu. İlk galibiyetini elde eden Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ise üst üste 2'nci maçını da kaybetti, Konya ekibi 3 puanda kaldı.