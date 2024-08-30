Bodrum'da mega yat ile motoryat çarpıştı; o anlar kamerada

Öte yandan, çarpışma anı ise başka bir teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, AMEY isimli motoryattakileri tahliye ederek botlara aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ICE isimli mega yat ile AMEY lüks motoryatın çarpışması kameraya yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.