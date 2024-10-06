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        Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere kendi kamyonu ile bölgeye giderken kaza yapan Arif Zeybek (75) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:15
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        Orman ekiplerine yardıma giderken devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere kendi kamyonu ile bölgeye giderken kaza yapan Arif Zeybek (75) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Emecik Mahallesi Alavara mevkinde meydana geldi. Arif Zeybek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Zeybek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeybek'in kendi kamyonuyla orman ekipleri tarafından yapılan yol çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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