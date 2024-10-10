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        Bodrum Basketbol - Sopron: 80-86

        SALON: Bitez Spor HAKEMLER: Nikola Perlic (Hırvatistan), Loannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha(Arnavutluk)BODRUM BASKETBOL: Thomas 7, Ferrari 3, Juskaite 25, Li 19, Krajisnik 8, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7SOPRON: Varga 9, Papp 4, Friskovec 9, Reid 26, Monroe 10, Krivacevic 14, Pavlopoulou 7, Borondy 71'İNCİ PERİYOT: 16-23İLK YARI: 39-383'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48NORMAL SÜRE: 73-73FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Bodrum Basketbol, normal süresi 73-73 biten Sopron karşısında uzatmalarda 80-86 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:20
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        Bodrum Basketbol - Sopron: 80-86
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        SALON: Bitez Spor

        HAKEMLER: Nikola Perlic (Hırvatistan), Loannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha(Arnavutluk)

        BODRUM BASKETBOL: Thomas 7, Ferrari 3, Juskaite 25, Li 19, Krajisnik 8, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7

        SOPRON: Varga 9, Papp 4, Friskovec 9, Reid 26, Monroe 10, Krivacevic 14, Pavlopoulou 7, Borondy 7

        1’İNCİ PERİYOT: 16-23

        İLK YARI: 39-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-48

        NORMAL SÜRE: 73-73

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Bodrum Basketbol, normal süresi 73-73 biten Sopron karşısında uzatmalarda 80-86 mağlup oldu. Mücadelenin ilk periyodunu kayıpla geçen Bodrum temsilcisi, devre arasına 1 farkla önde girdi: 39-38. Mücadelenin üçüncü periyodunda Bodrum Basketbol, aradaki farkı 10 yaparak son periyoda rahat girdi: 58-48. Rekabetin doyasıya arttığı dördüncü periyotta Bodrum Basketbol, son salise 3’lük sayısıyla maçı 73-73’e taşıyarak uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Bodrum ekibi, Macaristan temsilcisi Sopron takımına 80-86 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Juskaite getirirken, karşılamanın en skorer ismi Sopron’da Reid oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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