Bodrum Basketbol - Sopron: 80-86
SALON: Bitez Spor HAKEMLER: Nikola Perlic (Hırvatistan), Loannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha(Arnavutluk)BODRUM BASKETBOL: Thomas 7, Ferrari 3, Juskaite 25, Li 19, Krajisnik 8, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7SOPRON: Varga 9, Papp 4, Friskovec 9, Reid 26, Monroe 10, Krivacevic 14, Pavlopoulou 7, Borondy 71'İNCİ PERİYOT: 16-23İLK YARI: 39-383'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48NORMAL SÜRE: 73-73FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Bodrum Basketbol, normal süresi 73-73 biten Sopron karşısında uzatmalarda 80-86 mağlup oldu.
SALON: Bitez Spor
HAKEMLER: Nikola Perlic (Hırvatistan), Loannis Tiganis (Yunanistan), Gilbert Hoxha(Arnavutluk)
BODRUM BASKETBOL: Thomas 7, Ferrari 3, Juskaite 25, Li 19, Krajisnik 8, Pelin Bilgiç 11, Yağmur Taşar 7
SOPRON: Varga 9, Papp 4, Friskovec 9, Reid 26, Monroe 10, Krivacevic 14, Pavlopoulou 7, Borondy 7
1’İNCİ PERİYOT: 16-23
İLK YARI: 39-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-48
NORMAL SÜRE: 73-73
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Bodrum Basketbol, normal süresi 73-73 biten Sopron karşısında uzatmalarda 80-86 mağlup oldu. Mücadelenin ilk periyodunu kayıpla geçen Bodrum temsilcisi, devre arasına 1 farkla önde girdi: 39-38. Mücadelenin üçüncü periyodunda Bodrum Basketbol, aradaki farkı 10 yaparak son periyoda rahat girdi: 58-48. Rekabetin doyasıya arttığı dördüncü periyotta Bodrum Basketbol, son salise 3’lük sayısıyla maçı 73-73’e taşıyarak uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Bodrum ekibi, Macaristan temsilcisi Sopron takımına 80-86 mağlup oldu. Ev sahibi takım adına maçta en çok sayıyı Juskaite getirirken, karşılamanın en skorer ismi Sopron’da Reid oldu.
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