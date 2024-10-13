Alkollü sürücünün otomobili motosiklete çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü (2)

Muğla'damotosikletine çarptığı Arda Yağlı’nın ölümüne neden olan 1,54 promil alkollü sürücü Salih Şimşek, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şimşek’in aracını yeni aldığı ve sosyal medya hesabında ‘Haneme hoş geldin evlat’ paylaşımı yaptığı görüldü.

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