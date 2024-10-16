Bodrum FK hücumda sıkıntılı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 9'uncu hafta müsabakasında 21 Ekim Pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'ne hücumdaki iki futbolcunun eksikliği can sıkıyor. Milli maçlardan önce deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Arnavut oyuncu Taulant Seferi cezalı duruma düşerken, yaklaşık 20 gün önce apandisit ameliyatı olan golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar'ın da Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişemeyeceği bildirildi. Gökdeniz'in ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı ancak henüz hazır duruma gelmediği bildirildi. Gökdeniz'i riske etmek istemeyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in Rumen golcü Georghe Puşçaş'ın partneri olarak Celal Dumanlı ya da Kenan Özer ikilisinden birini sahaya süreceği ifade edildi.