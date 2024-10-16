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        FETÖ üyesi firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:15
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        FETÖ üyesi firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.T., saklandığı evde yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan C.T.'nin Marmaris'te bir evde saklandığını belirledi. Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., ekiplerin eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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