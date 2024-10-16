FETÖ üyesi firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan C.T.'nin Marmaris'te bir evde saklandığını belirledi. Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., ekiplerin eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.T., saklandığı evde yakalandı.

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