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        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdahale sürüyor (5)

        İKİİLÇEDEKİ ORMAN YANGINLARINA ELEKTRİK TELLERİ NEDEN OLMUŞMuğla'nın Dalaman ile Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:00
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        Muğla'da orman yangınları; Milas'ta alevler kontrol altında, 2 ilçede müdahale sürüyor (5)
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        İKİİLÇEDEKİ ORMAN YANGINLARINA ELEKTRİK TELLERİ NEDEN OLMUŞ

        Muğla'nın Dalaman ile Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, her iki yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığını belirledi.

        İTFAİYEDEN 120 PERSONEL VE 70 ARAÇLA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

        Muğla'nın Ortaca ilçesi Okçular Mahallesi, Seydikemer'in Yakabağ mevki,  Menteşe ilçesi Turnalı mevki,  Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi ve Milas'a bağlı Dibekdere Mahallesi'ndeki yangınlara Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden toplam 120 personel ve 70 araç ile müdahalede bulunduğu bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Sağlık ekipleri ile de yangın bölgesinde vatandaşların yanında olduğu belirtildi.

        'ALEVLERİN İLERLEDİĞİ KIRAN BÖLGESİ BAL ÜRETİM MERKEZİ'

        Yangınları gece boyunca takip edip, bilgi alan ve çalışmaları yönlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras "Gece geç saatlerde Menteşe ilçesi Turnalı bölgesinde çıkan yangın şu anda Kıran bölgesine ilerliyor. Tüm ekipler havadan, karadan müdahaleye devam ediyor. İtfaiyemiz, orman, MUSKİ ekiplerimizle yangına müdahale ediyoruz. Kıran bölgesi Muğla’mızın bal üretim merkezi. Buradaki ormanlarımız 'bal ormanı.' Bölgede yaklaşık 100 bin kovan var. Ne yazık ki bu ormanlarımızı kaybediyoruz. Ancak tüm ekipler ellerinden gelen gayretle ve tüm güçleri ile yangınla mücadele ediyor. Ormanlarımızı ve köylerimizi korumak için gayret ediyorlar. 'Şu an Kıran'da meskun mahale gelmesin' diye gerekli tedbirleri almak için çalışıyoruz. Dalaman'daki yangında devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarla ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlarımıza aktarmaya da devam edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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