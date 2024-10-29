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        Bodrum Basketbol avantaj arıyor

        KADINLAR Basketbol Avrupa Kupası (EuroCup Women) E Grubu'nda Bodrum Basketbol yarın Macaristan'da grup lideri Sopron Basket'le karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:27
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        Bodrum Basketbol avantaj arıyor
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        KADINLAR Basketbol Avrupa Kupası (EuroCup Women) E Grubu'nda Bodrum Basketbol yarın Macaristan'da grup lideri Sopron Basket'le karşılaşacak. Arena Sopron'daki maç saat 20.30'da start alacak. Avrupa arenasında bu yıl ilk kez yer alan temsilcimiz elemeleri geçtikten sonra grupta ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Sopron ise 3'te 3 yaptı. Bodrum ekibi rakibine ilk grup maçında evinde uzatmada 86-80 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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