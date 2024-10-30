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        Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası ve yavruları denizle buluşturuldu

        MUĞLA'nınOrtaca ilçesinde dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan ve uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta ve yavruları denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:10
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        Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası ve yavruları denizle buluşturuldu
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        MUĞLA'nınOrtaca ilçesinde dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan ve uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta ve yavruları denize bırakıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü DEKAMER'de, 3 caretta carettanın tedavileri tamamlandı. Uydu takip cihazı takılan 'Cumhuriyet', 'Sonsuz' ve 'Özgürlük' isimleri verilen deniz kaplumbağaları ile 10 yavru, vatandaşlar ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağa merkezimize getirildi. Bunlardan 360'ı tedavi edilerek doğal ortamına salındı. Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürüyor. Denize bırakılan kaplumbağalar misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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