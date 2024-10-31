Otelin çatısında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilendi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilendi.
Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında saat 12.00 sıralarında işçilerin yaptığı kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye, 1 arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kaynak yapan 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Otelde konaklayan müşteri olmadığı da belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.