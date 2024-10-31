Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIMuğla'nınMarmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde eşi Yasemin Yorulmaz'ı sırtından bıçaklayarak öldüren Tuncay Yorulmaz, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Muğla’nınMarmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde eşi Yasemin Yorulmaz'ı sırtından bıçaklayarak öldüren Tuncay Yorulmaz, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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