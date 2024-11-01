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        Muğla Atatürk Stadı için protokol tamam

        DEPREME dayanıksız olduğu için yaz aylarında tribünleri yıkılıp portatif tribün yerleştirilen Muğla Atatürk Stadı'nın yeniden yapımı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:35
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        Muğla Atatürk Stadı için protokol tamam
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        DEPREME dayanıksız olduğu için yaz aylarında tribünleri yıkılıp portatif tribün yerleştirilen Muğla Atatürk Stadı'nın yeniden yapımı için protokol imzalandı.

        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek, Muğla Atatürk Stadı'nın modernizasyonu için talep ettikleri ödenek talebi olumlu karşılandı. Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katılımı ile stadın modernizasyonu için imzalar atıldı. Milletvekilleri Mete ve Otgöz imza töreni sonrası yazılı açıklama yaptı.

        "Protokolün imzalanması ile birlikte stadımızın modernizasyonu için hızlıca ihaleye çıkılacak ve 6 ay içerisinde stadımız tamamlanarak hizmete açılacak" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Depreme dayanıklılık testi sonucu yıkım kararı verilen Muğla Şehir Stadı’nın yıkım çalışmaları tamamlandı. Muğla’mızı 6 bin seyirci kapasitesi, zemini ve tartan pisti ile günümüz şartlarına uygun modern bir stadyuma kavuşturuyoruz. Statta tribün altı 70 metrekarelik 3 adet antrenman salonu, 22 adet loca, toplantı salonları, fuaye alanı, Süper Lig statüsünde soyunma odaları, protokol ve basın odaları ile tribünleri, uluslararası standartlarda atletizm pisti, otopark, 2 adet asansör olacak. Stadyum Süper Lig dahil tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip olacak. Muğla Atatürk Stadyumu yaşayan bir şehir stadı haline gelecek, Muğlaspor’u Süper Lig’e taşıyacak kadar yüksek standartlar kapasitesinde olacaktır. Muğla’mıza özel ilgi gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Stadımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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