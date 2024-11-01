Muğla Atatürk Stadı için protokol tamam

DEPREME dayanıksız olduğu için yaz aylarında tribünleri yıkılıp portatif tribün yerleştirilen Muğla Atatürk Stadı'nın yeniden yapımı için protokol imzalandı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek, Muğla Atatürk Stadı'nın modernizasyonu için talep ettikleri ödenek talebi olumlu karşılandı. Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katılımı ile stadın modernizasyonu için imzalar atıldı. Milletvekilleri Mete ve Otgöz imza töreni sonrası yazılı açıklama yaptı.