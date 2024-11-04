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        Bodrum'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Taylan Dirik (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:35
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        Bodrum'da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Taylan Dirik (16), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Cennet Koyu istikametinde meydana geldi. Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Taylan Dirik, kullandığı 48 ART 648 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet ağaca çarptı. Dirik, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dirik, hastaneye kaldırıldı. Dirik, hayatını kaybetti. Cenaze, Dirik'in yakınlarına teslim edildi. Dirik'in cenazesi, bugün öğle vakti Uğur Camisi'nde kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'na toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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