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        Fethiyespor, Afyonspor ile rakip

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:02
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        Fethiyespor, Afyonspor ile rakip
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

        Grupta oynadığı 10 maçta 11 puan toplayan Fethiyespor, 12'nci sırada yer alırken, Afyon temsilcisi aynı periyotta 1 puan alabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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