Fethiyespor, Afyonspor ile rakip

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

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