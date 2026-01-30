Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:33
        Muğla'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbelde Mahallesi Çöplük mevkisinde orman kesim alanında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Muhammed Karaca'nın 23 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı Suriye uyruklu 9 şüpheli belirlendi.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul, Bursa, Karabük, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü ile başka suçtan cezaevinde bulunan 1 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından, bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yurt dışında oldukları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


        Yeşilbelde Mahallesi Çöplük mevkisinde orman kesim alanında işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Muhammed Karaca'nın 23 Aralık 2022'de hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, vücudunda darp izleri görülmesi üzerine olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

