Muğlaspor - Türk Metal 1963: 1-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Muğlaspor evinde Türk Metal 1963'ü de yenip üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-0.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Muğlaspor evinde Türk Metal 1963'ü de yenip üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-0.
Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 28'inci dakikada ev sahibinden Oğuzhan kaydetti. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla puanını 21 yapıp ikinci sıradaki yerini korudu.
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