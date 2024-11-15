Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da trafikteki kavgada 2 kardeş yaralandı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önünü kaldırarak kullandıkları iki motosikletteki 3 kişi ile yakın şekilde seyrettikleri otomobildeki 2 kardeş arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:19 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da trafikteki kavgada 2 kardeş yaralandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önünü kaldırarak kullandıkları iki motosikletteki 3 kişi ile yakın şekilde seyrettikleri otomobildeki 2 kardeş arasında kavga çıktı. Otomobildeki 2 kardeşi darbeden motosikletliler kaçtı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        Olay, 10 Kasım'da Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30'da meydana geldi. İddiaya göre; iki motosikletteki 3 kişi, motosikletlerinin önünü kaldırıp, B.A. (29) ile kardeşinin içerisinde bulunduğu otomobile yakın sürüş yaptı. Ardından da motosikletlerini otomobilin önüne kaldırıp, aracın kaza tehlikesi atlatmasına neden oldu. Bunun üzerine otomobili kullanan B.A.'nın kardeşi yolun sağına geçip, durdu. İki motosikletli de durdu. B.A., iki motosiklet sürücüsünü uyardı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletlerden inen kasklı 3 kişi, B.A. ve kardeşini darbetti. İki kardeş yüzlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletliler olayın ardından hızla uzaklaşırken, iki kardeş polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum FK - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
        Bodrum FK - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Bodrum'da pedallar cami sevgisiyle çevrildi
        Bodrum'da pedallar cami sevgisiyle çevrildi
        Bodrum'da "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan Erol Ağan'ın hey...
        Bodrum'da "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan Erol Ağan'ın hey...
        Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı tamamlandı
        Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı tamamlandı
        Türk-Hollanda Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan daha dikiliyor
        Türk-Hollanda Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan daha dikiliyor