Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 19:10 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler sergilendi.

        Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokul-Ortaokulu'nda hafta kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yedi bölgesine ait yerli ürünler, yöresel kıyafetler ve kültürel eşyalar sergilendi.

        Okul Müdürü Yeşim Çapraz ve idarecilerin öncülüğünde, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla hazırlanan sergi ilgi gördü. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.

        Okul bahçesinde kurulan stantlarda, her bölgeye özgü ürünler tanıtıldı.

        Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek kendi bölgelerine ait kültürel değerleri anlattı. Velilerin de aktif katılım sağladığı etkinlikte, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemi vurgulandı.

        Çapraz, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim ve bilinçli tüketimin önemini öğrencilere kazandırmak, milli ekonomiye katkı sağlayan yerli malı kullanımına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Fethiye'de 1000 fidan toprakla buluşturuldu
        Fethiye'de 1000 fidan toprakla buluşturuldu
        Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Bodrumda hükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzalandı
        Bodrumda hükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzalandı
        Dastar dokumacılığı, öğrencilerin dijital dokunuşuyla geleceğe taşındı
        Dastar dokumacılığı, öğrencilerin dijital dokunuşuyla geleceğe taşındı
        Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Bodrum'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Muğla'da ilçe nüfus müdürlerine "Hizmet Kalitesini Yükseltme Eğitimi" veril...
        Muğla'da ilçe nüfus müdürlerine "Hizmet Kalitesini Yükseltme Eğitimi" veril...