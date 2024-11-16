Fethiyespor evinde İnegölspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Afyonspor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Fethiyespor yarın 12'nci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Tolga Akbaba görev alacak. Bu karşılaşma öncesi Fethiyespor'un 14 puanı bulunurken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İnegölspor ise 11 puanda.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.