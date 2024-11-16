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        Bodrum'da sağanak etkili oldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:25
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        Bodrum'da sağanak etkili oldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

        Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak uyarısı yapılan Bodrum’da dün aralıklarla başlayan yağış, bugün etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyun yoğun olduğu noktalarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Derelerin debisinin yükseldiği ilçede, bazı derelerdeki tıkanıklık nedeniyle taşmalar yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri de yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, tıkanan mazgallara müdahale etti. Bodrum'da yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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