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        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor evinde İnegölspor'la golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:25
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        Fethiyespor - İnegölspor: 0-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor evinde İnegölspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri fırsatları gole çeviremedi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Fethiyespor 15, İnegölspor ise 12 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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