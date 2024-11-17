Fethiyespor - İnegölspor: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor evinde İnegölspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri fırsatları gole çeviremedi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Fethiyespor 15, İnegölspor ise 12 puana yükseldi.

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