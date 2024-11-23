Bodrum FK - Galatasaray: 0-1

STAT: Bodrum

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Gökhan Akkan (Dk. 29 Sousa) - Üzeyir Ergün (Dk. 62 Ahmet Aslan), Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Fredy, Dimitrov, Samet Yalçın (Dk. 62 Seferi), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş (Dk. 80 Celal Dumanlı)

GALATASARAY: Muslera - Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Dk. 90 Nelsson), Metehan Baltacı (Dk. 46 Batshuayi), Abdulkerim Bardakcı, Yunus Akgün (Dk. 62 Ziyech), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Torreira, Sallai, Mertens (Dk. 72 Jelert), Osimhen

KIRMIZI KART: Dk. 45 Ege Bilsel (Bodrum FK)

GOL: Dk. 54 Batshuayi (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Samet Yalçın (Bodrum), Abdulkerim Bardakcı, Sallai (Galatasaray)

SÜPER Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli ara sonrası deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazanarak yoluna devam etti. Ev sahibi ekipte 45'inci dakikada genç sol bek Ege ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı, müsabakada ilk devre golsüz sona erdi. Galatasaray, 54'üncü dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve maç sonuna kadar avantajını korudu. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 34 puana yükselip zirvedeki yerini korudu. Bodrum FK ise 11 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı.