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        Bodrum FK - Galatasaray: 0-1

        STAT: BodrumHAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Çağlar Uyarcan, Mehmet KısalBODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Gökhan Akkan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:17
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        Bodrum FK - Galatasaray: 0-1
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        STAT: Bodrum

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

        BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Gökhan Akkan (Dk. 29 Sousa) - Üzeyir Ergün (Dk. 62 Ahmet Aslan), Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Fredy, Dimitrov, Samet Yalçın (Dk. 62 Seferi), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş (Dk. 80 Celal Dumanlı)

        GALATASARAY: Muslera - Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Dk. 90 Nelsson), Metehan Baltacı (Dk. 46 Batshuayi), Abdulkerim Bardakcı, Yunus Akgün (Dk. 62 Ziyech), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Torreira, Sallai, Mertens (Dk. 72 Jelert), Osimhen

        KIRMIZI KART: Dk. 45 Ege Bilsel (Bodrum FK)

        GOL: Dk. 54 Batshuayi (Galatasaray)

        SARI KARTLAR: Samet Yalçın (Bodrum), Abdulkerim Bardakcı, Sallai (Galatasaray)

        SÜPER Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli ara sonrası deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile oynadığı müsabakayı 1-0 kazanarak yoluna devam etti. Ev sahibi ekipte 45'inci dakikada genç sol bek Ege ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı, müsabakada ilk devre golsüz sona erdi. Galatasaray, 54'üncü dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve maç sonuna kadar avantajını korudu. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 34 puana yükselip zirvedeki yerini korudu. Bodrum FK ise 11 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı.

        6'ncı dakikada Galatasaray ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Abdulkerim'in sol kanattan ortaladığı topa Barış kafayı vurdu fakat Bodrum FK kalecisi topu son anda çeldi.

        21'inci dakikada hızlı gelişen Bodrum FK atağında Fredy kaleyi yokladı, top kaleci Muslera'da kaldı.

        45'inci dakikada Bodrum FK 10 kişi kaldı. Ege, kontratağa kalkan Galatarasaray'da Torreira'yı düşürdü. Hakem Muhammet Ali Metoğlu genç oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

        Maçın ilk devresi golsüz sona erdi.

        54'üncü dakikada Galatasaray, Bodrum deplasmanında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mertens'in ortasında Batshuayi savunma arasından kafayı vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

        61'inci dakikada Dimitrov'un pasına hareketlenen Puşçaş sert vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi.

        66'ncı dakikada Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Hızlı gelişen atakta Osimhen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı golcü kaleye vurmak yerine pasını Ziyech'e aktardı. Ziyech bomboş durumda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

        82'nci dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı, kaleci Sousa topu güçlükle kornere çeldi.

        84'üncü dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sara'nın derin pasında ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

        89'uncu dakikada Bodrum FK direğe takıldı. Brazao'nun pasında ceza yayı üzerinden şutunu çeken Gözkdeniz'in topu yan direkten döndü.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı tek golle kazandı.

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